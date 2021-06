Wildblumenwiesen stehen in voller Blüte

Der Abtsgmünder Wildblumensommer hat nun so richtig begonnen. Überall blühen die wilden Blumen und zeigen ihre Blütenpracht. Doch die Blumen, die auf rund 70 Wiesen und Flächen in der Gemeinde Abtsgmünd auf inzwischen 75 000 Quadratmeter blühen, sehen nicht nur wunderschön aus, sie bieten auch Nahrung und außerdem Nist- und Rückzugsmöglichkeiten für zahlreiche Insekten und Vögel. Und das gerade auch im Winter, weshalb nicht alle Wiesen im Herbst abgemäht wurden.

In Abtsgmünd wurde mit dem Wildblumensommer von Anfang an Wert auf Artenvielfalt und Ökologie gelegt, denn Insekten und Vögel benötigen nicht nur bunte Blumen, sondern vielfältige Wiesen, um sich bei uns heimisch zu fühlen. Rund 80 Prozent von ihnen sind inzwischen vom Aussterben bedroht, da auf Wiesen und in Hausgärten meist nur noch eine geringe Anzahl an Blumenarten wachsen und somit weniger Nahrung zur Verfügung steht.

Zu betrachten gibt es die bunten Blumen geradezu an jeder Ecke in Abtsgmünd. Am Kocheraltarm, in den Täferwiesen, vor der Kochertal-Metropole und an vielen weiteren Orten, die es zu entdecken gilt. Einige der Wiesen entstanden in den vergangenen Jahren in Zusammenarbeit mit Weleda und Mellifera. Zudem wurde für straßennahe Flächen Verkehrsgrün aus speziellen Blumenmischungen und Stauden angelegt.

Normalerweise bietet die Gemeinde zum Wildblumensommer zahlreiche Veranstaltungen wie Wiesenführungen, Vorträge, Workshops und Sensenmähkurse, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist zur Artenvielfalt beizutragen und biodiverse Lebensräume zu schaffen. Bereits zum zweiten Mal in Folge müssen diese Zusatzveranstaltungen des Abtsgmünder Wildblumensommers jedoch leider ausfallen. Denn durch die unsichere Corona-Situation, die sich nun erst langsam beruhigt, war keine Planung möglich. Doch den Blumen macht Corona nichts. Sie blühen trotzdem überall in Abtsgmünd und ihre bunte Farbenpracht kann jederzeit bei einem gemütlichen Spaziergang genossen werden.