Wildblumensommer: Das blüht Dir was!

Wenn am Mittwoch, 16. Mai, der Startschuss zum Abtsgmünder Wildblumensommer und zu rund 40 Begleitveranstaltungen fallen wird, dann sind die Hauptakteure schon lange da und blühen bereits: 75 Wildblumenwiesen auf 55 000 Quadratmetern.

Die bunte Pracht hat indes einen ernsten Hintergrund, denn immer mehr Tier- und Pflanzenarten sterben aus. Heute gibt es rund 80 Prozent weniger Insekten als noch vor 30 Jahren. Abtsgmünd hat mit diesem Projekt eine Vorreiterrolle übernommen. Inzwischen säen immer mehr Städte und Gemeinden Wildblumeninseln aus. Abtsgmünd setzt darauf, dass jeder Einzelne gegen das Artensterben aktiv werden kann.

Deswegen gibt es die Abtsgmünder Wildblumenmischungen, von denen 2017 über 1000 Tüten verkauft wurden. Die Blumenmischungen, die innerorts gesät werden, bieten Pollen und Nektar für Insekten, aber auch einen wunderschönen Anblick. „Die Resonanz beweist, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das attestiert uns unter anderem das Umweltministerium. Wir haben zudem Auszeichnungen für unser nachhaltiges Konzept erhalten“, sagt Bürgermeister Armin Kiemel. Darüber hinaus habe der Gemeinderat im Februar einen Aktionsplan Artenvielfalt verabschiedet, der zum Ziel hat, in der Gemeinde ein ökologisch intaktes Umfeld sowie vernetzte Lebensräume zu schaffen und vor allem die Bürger zum Mitmachen zu bewegen.

Rund 40 Begleitveranstaltungen bieten wieder eine breite Palette an Themen: Von Wiesenführungen über Vorträge und Workshops bis hin zu Sensenmähkursen engagieren sich zahlreiche Menschen ehrenamtlich, um ihr Wissen rund um Wildblumen und Ökologie weiter zu geben. Der Wildblumensommer wird am Mittwoch, 16. Mai, um 19 Uhr in der Abtsgmünder Zehntscheuer eröffnet. Hans Lang aus Untergröningen wird in die Wunderwelt der Schmetterlinge entführen, Naturparkführer Rolf Angstenberger unternimmt eine virtuelle Reise durch Abtsgmünd. Ein Film zeigt Impressionen der Wildblumenwiesen. Abgerundet wird die Eröffnungsveranstaltung durch eine Ausstellung mit Naturfotografien der beiden Referenten. Ein Flyer ist ab sofort erhältlich.