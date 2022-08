Wie das Abtsgmünder Rettungszentrum plötzlich berühmt wurde

Das wirkt wie der sprichwörtliche „Ritterschlag“ für dieses Vorzeige- und Zukunftsprojekt aus dem Ostalbkreis: Das im vergangenen Jahr noch unter Corona-Bedingungen, sprich mit wenig Öffentlichkeit eingeweihte Rettungszentrum im Kochertal erscheint in der jüngsten Ausgabe des „Rettungs-Magazin“ überraschend nun sogar als Titelgeschichte. Die Gemeinde Abtsgmünd, ihre Feuerwehr, der DRK-Kreisverband Aalen und das Polizeipräsidium Aalen dürfen gleichermaßen stolz sein. Denn beim Rettungs-Magazin handelt es sich nach eigenen Angaben mit jeweils rund 22000 Exemplaren um die auflagenstärkste Fachzeitschrift für das Rettungswesen im deutschsprachigen Raum, wird also auch in der Schweiz, in Österreich, Luxemburg und auch in Teilen Frankreichs gerne gelesen, um sich fachliche Anregungen zu verschaffen. Zuvor war das Rettungszentrum Abtsgmünd auch schon im Feuerwehr-Magazin bundesweit gewürdigt worden.

Die Besonderheit bei diesem Projekt ist, dass es den Verantwortlichen gelang, drei auf den ersten Blick sehr unterschiedlich strukturierte und finanzierte Blaulichtorganisationen unter einen Hut zu bringen. Rund zehn Jahre lang hatten vor allem Bürgermeister Armin Kiemel und Feuerwehrkommandant Holger Schmid für die Idee geduldig verhandelt und bei den zuständigen Behörden zeitweise auch tapfer gekämpft. Es war ein langer Weg, ehe im April 2020 der erste Spatenstich erfolgen konnte. Dann ging alles blitzschnell.

Im Kochertal steht nun eine moderne Basis und ein Logistikzentrum für alle Abteilungen der kommunalen Feuerwehr (Abtsgmünd, Untergröningen, Hohenstadt und Pommertsweiler), eine rund um die Uhr besetzte hauptamtliche Rettungs- und Notarztwache des DRK-Kreisverbands Aalen, das Domizil des DRK-Ortsvereins sowie der Polizeiposten Abtsgmünd. Man profitiert mit vielen Synergieeffekten voneinander, gerade jetzt bei sich abzeichnenden wachsenden Herausforderungen und Krisen.

So verzeichnet nicht nur Abtsgmünd eine deutliche Zunahme von Großschadenslagen nach Unwettern. Gekrönt ist das Rettungszentrum von einem Übungsturm, der zwischenzeitlich jungen Angehörigen der Hilfsorganisationen auch als Kletterturm und Freizeittreff dient. Das allein wirkt schon als erfreuliche Nachwuchswerbung. Insgesamt bringt das Rettungszentrum Abtsgmünd ein deutliches Mehr an Sicherheit für die gesamte Raumschaft rundherum, weil die drei Blaulicht-Organisationen ja auch über die Gemeindemarkung hinaus Einsätze bewältigen. Rund 8,5 Millionen Euro hatten die Beteiligten für die Realisierung des Projekts in die Hand genommen.

Wie Feuerwehrkommandant Holger Schmid schildert, könne er sich vor Anfragen und Besichtigungswünschen kaum retten, die ihn aus ganz Deutschland erreichen. Das Beispiel macht Schule. Auch der aktuell geplante Feuerwehrhaus-Neubau in der Ostalb-Gemeinde Westhausen ist nun so konzipiert, dass er „mehrere Blaulichter“ unter einem Dach vereint.