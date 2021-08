Werner Klaus gewinnt beim VR-Gewinnsparen Mercedes GLC 300e

Werner Klaus hat in der Juni-Auslosung des VR-Gewinnsparens einen Mercedes GLC 300e gewonnen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wurde das Auto im Autohaus Wiedmann an den Gewinner übergeben und nicht wie geplant im Mercedes Benz-Forum in Stuttgart. Karl Heinz Gropper, Vorstand der Abtsgmünder Bank, überreichte das Fahrzeug und wünschte viel Freude und allzeit gute Fahrt. Seit vielen Jahren ist Werner Klaus Gewinnsparer bei der Abtsgmünder Bank und spart Monat für Monat 10 Euro, wovon 7,50 Euro auf einem Spar- oder Geldmarktkonto landen. 2,50 Euro sind der Spieleinsatz und hiervon werden 0,63 Euro an gemeinnützige Institutionen in der Region gespendet.