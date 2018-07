Was kreucht und fleucht denn da?

Der Abtsgmünder Wildblumensommer ist um eine Attraktion reicher. In einem Gemeinschaftsprojekt haben „Die Naturparkführer Schwäbisch-Fränkischer Wald e.V.“ und die Gemeinde Abtsgmünd am Naturkindergarten HefteMännle im Hopfengarten einen Erfahrungswiesenweg errichtet. Der idyllische Weg führt vom Eingangstor des Naturkindergartens bis zur Schutzhütte und kann von allen Interessierten auch außerhalb der Öffnungszeiten des Kindergartens genutzt werden.

Vier große Schautafeln informieren die Besucher anschaulich und leicht verständlich darüber, welche Tiere in einer Streuobstwiese oder einem Reisighaufen zuhause sind, warum Brennnesseln so nützlich sind und warum Wild- und Waldbienen für unser Ökosystem so wichtig sind. Auf dem Gelände des Naturkindergartens gibt es aber noch viel mehr zu entdecken, wie etwa ein selbst angelegtes Kräuterbeet. Alle, die den Erfahrungswiesenweg absolviert haben, werden zudem mit einem tollen Ausblick auf Abtsgmünd belohnt. Das Projekt wurde von den „Naturparkführern Schwäbisch-Fränkischer Wald e.V.“ und dem Arbeitskreis Tourismus der Gemeinde Abtsgmünd initiiert und gemeinsam mit dem Bauhof-Team umgesetzt.

„Der neue Erfahrungswiesenweg ist eine attraktive Ergänzung unseres Wildblumensommers“, ist sich Bürgermeister Armin Kiemel sicher. Bereits zum vierten Mal blühen auf über 55.000 m² in der Gemeinde die wilden Blumen, die zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen und gezielt Lebensräume für Insekten und Vögel schaffen.

Zentraler Bestandteil der Initiative ist auch die Information und Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger – auch schon der Kleinsten. Daher sind zusätzliche Angebote wie der Erfahrungswiesenweg perfekt, da hier schon die Kinder spielerisch an die Themen Umweltschutz und Erhaltung der Artenvielfalt herangeführt werden. Außerdem gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm mit über 40 Workshops, Vorträgen und Führungen. Eine davon findet am 24. August im Rahmen des Sommerferienprogramms der Gemeinde statt. Gemeinsam mit den Naturparkführern Helene und Rolf Angstenberger geht es auf den Erfahrungswiesenweg im Hopfengarten. Die Kinder erfahren, welche Tiere hier wohnen und was sie alles brauchen, um gut zu leben. Natürlich kommt beim gemeinsamen Spielen, Geschichten hören und Stockbrot backen auch der Spaß nicht zu kurz.