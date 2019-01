Würdiges Finale der Kunstausstellung „Identity“

Nach enormer Resonanz, einer vierwöchigen Verlängerung und so vielen Besuchern wie noch nie, ist die Ausstellung „Identity – Kunst sucht Heimat“ des Kunstvereins KISS zu Ende gegangen. Zum Abschluss hat der Verein zu einer Podiumsdiskussion sowie zur Finissage mit der Künstlerin Vivian Timothy ins Schloss Untergröningen eingeladen.

Wie geht es den rund 50 Millionen Menschen, die weltweit in Flüchtlingslagern leben? Diese Frage führte als roter Faden durch den Diskussionsabend im Schloss Untergröningen. Moderatorin Heidi Hahn befragte Werner Gnieser, den Vorsitzenden des Vereins Kali:Mera, der auf der griechischen Insel Lesbos Flüchtlingen hilft. Damian Imöhl berichtete von persönlichen Erfahrungen aus Besuchen von Lagern in Afrika und im Nordirak. Mervat Khalou, Ehemann Salah Darkushi und Sohn Mohamad flohen 2015 und 2016 aus Syrien. Zunächst kam der Vater, dann machte sich auch die Mutter mit den Kindern auf den Weg. Sie kamen zu Fuß durch die Türkei, setzten mit dem Boot nach Griechenland über und erreichten schließlich Deutschland. Zuerst lebten sie in der LEA Ellwangen, seit zwei Jahren in Untergröningen. Sie schilderten ihren Weg und sprachen über ihre zerstörte Heimat Syrien.

Aus den Erzählungen schälte sich schnell heraus: Die Bedingungen sind sehr unterschiedlich. Und: außerhalb der Lager sind sie noch viel schlechter. Werner Gnieser schilderte die katastrophalen Zustände im Lager Moria, das eigentlich nur für 2500 Personen ausgelegt ist, in dem aber derzeit noch immer 7000 Menschen leben – manche schon seit fast zwei Jahren. Dagegen seien die Lager der UNO geradezu perfekt organisiert mit ordentlicher Infrastruktur, Mahlzeiten, sogar mit Kinderspielplätzen, berichtete Damian Imöhl.

Ohne Perspektive hatte sich der zehnjährige Mohamad Darkushi gefühlt, als er in der Ellwanger LEA ankam. Denn Deutschland hatte er sich ganz anders vorgestellt, doch inzwischen gefällt es ihm sehr gut hier. Ob die Familie in die Heimat zurückkehren würde, wurden sie später gefragt, wenn der Krieg vorbei sei. Die Antwort war klar: „Ja, natürlich. Wenn es keinen Krieg und keine Verfolgung mehr gibt!“

Zur Finissage der Schau präsentierte die aus Nigeria stammende Künstlerin Vivian Timothy, deren Werke ebenfalls in der Ausstellung gezeigt wurden, eine Performance und Gedichte aus ihrer afrikanischen Heimat.