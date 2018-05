Vorbereitungen für 100. Geburtstag laufen

Bei der Hauptversammlung des Abtsgmünder Gewerbe- und Handelsverein (GHV) im Landgasthof Adler sind Vorstand und Beirat einstimmig im Amt bestätigt worden. Zu Beginn erläuterte Thorsten Drescher von der IHK Ostwürttemberg unter anderem die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung. Hier bestand seitens der Mitglieder ein erhöhter Informationsbedarf. Vorsitzender Karl Funk stellte daher eine spezielle Informationsveranstaltung zu diesem Thema in Aussicht.

Beim Jahresrückblick kombinierten Schriftführerin Annette Maier und die stellvertretende Vorsitzende Sonja Lachnit ihre Berichte mit einer unterhaltsamen Präsentation der wichtigsten Aktionen des vergangenen Geschäftsjahres. Anschließend trug Kassierer Lars Josten seinen Bericht vor und freute sich mit Vorstand und Beiräten über einen positiven Kassenbestand. Klaus Angstenberger bescheinigte als Kassenprüfer die tadellose Kassenführung. Walter Schittenhelm betonte, dass die Gemeinde sehr gerne die Aktionen des GHV mit einem gemeinsamen Wirtschaftpool unterstütze, denn die etablierten Veranstaltungen des GHV seien eine feste Größe.

Bei den Wahlen wurden Karl Funk als Vorsitzender, Sonja Lachnit als stellvertretende Vorsitzende, Annette Maier als Schriftführerin und Lars Josten als Kassierer einstimmig im Amt bestätigt. Bei den Wahlen zum Beirat wurden Johannes Blum, Manfred Brenner, Roland Diepelt, Albert Eberhard, Harald Mack, Wilhelm Mäurer und Christof Wieland für weitere zwei Jahre gewählt. Für Hans Stärk rückt dessen Sohn Johannes im Beirat nach. Anschließend verabschiedete Karl Funk den Kassenprüfer Klaus Angstenberger, der nach über 30-jähriger Tätigkeit nicht mehr kandidierte. Walter Schittenhelm wird künftig diese Aufgabe neben Eugen Bernlöhr übernehmen.

Für dieses Jahr geplant ist im Sommer wieder die Mini-Regatta als Auftaktveranstaltung zum Abtsgmünder Gemeindefest. Zu Beginn des neuen Schuljahres steht dann erneut die gemeinsame Aktion mit dem Förderverein der Friedrich-von-Keller-Schule an. Dabei wird mit Großbannern um erhöhte Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer zum Schulbeginn gebeten. In Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung sponsert der GHV Abtsgmünd auch die Eintrittskarten zum Kindertheater mit pädagogischem Inhalt für alle Schulanfänger der Gesamtgemeinde. Am dritten Herbstwochende findet zum vierten Mal der Goldene Herbst statt, der sich mittlerweile zu einer etablierten Veranstaltung mit vielen Besuchern entwickelt hat und der mit einem zweiten verkaufsoffenen Sonntag auch für den örtlichen Handel gute Chancen bieten soll. Unter dem Motto „LichterWege“ präsentiert sich dann im November ein kleiner, aber exklusiver Kreis von Mitgliedern, die mit verlängerten Öffnungszeiten und mit zahlreichen Lichtern die Abtsgmünder Ortsmitte zum Leuchten bringen. Traditionell folgt dann am ersten Adventsonntag wieder der Abtsgmünder Weihnachtsmarkt. Zu seinem 100-jährigen Bestehen im Jahr 2021 hat sich der GHV eine besondere Leistungsschau mit vielen Attraktionen entlang der Hauptstraße vorgenommen. Die Planungen hierfür laufen bereits.