Vor Polizeikontrolle geflüchtet: Wer wurde gefährdet?

Zwischen Abtsgmünd und Hüttlingen ist am Dienstagabend einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd ein Fahrzeug aufgefallen, das gegen 20.50 Uhr auf der B 19 mit einer Geschwindigkeit zwischen 140 bis 160 Stundenkilometern deutlich zu schnell war und dabei noch Schlangenlinien fuhr. Die Polizeibeamten wendeten daraufhin ihr Fahrzeug und nahmen die Verfolgung des Audis auf, der am Kreisverkehr in Wasseralfingen wendete und wieder in Richtung Hüttlingen fuhr.

Beim Albanus fuhr der Autofahrer auf die alte B 19 ein und konnte am Ortseingang Wasseralfingen durch die Polizei angehalten werden. Der 35 Jahre alte Fahrer versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte, ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis; das Fahrzeug war vermutlich ohne Wissen des Eigentümers ausgeliehen worden.