Seit 2015 sind die Mozart Heroes ein Geheimtipp für alle, die sich über die Grenzen von Klassik, Rock- und Filmmusik begeben wollen. Die Helden des Cross-over spielen, dass die Funken sprühen. Bei den Konzerten des Schweizer Duos trifft Klassik auf Hardrock – und das sehr intensiv, virtuos und leidenschaftlich. Live erleben kann man die Mozart Heroes mit ihrem Programm „On Fire“ am Freitag, 14. Dezember, um 20 Uhr in der Abts-gmünder Zehntscheuer.

Von Mozart bis Metallica rocken die beiden Schweizer Musiker mit Violoncello und Gitarre durch sämtliche Musikepochen und kombinieren dabei feine klassische Melodien mit brachialen Rock Riffs und epischen Filmmelodien.

Ungewöhnliche Kombination von Violoncello und Gitarre

Die Mozart Heroes schlagen mit der ungewöhnlichen Kombination von Violoncello und Gitarre ein neues Kapitel in der Musikgeschichte auf. Im Neuentdecken vertrauter Melodien werden Klassikkenner abermals überrascht: Das zuvor lyrisch singende Violoncello stöhnt, vibriert und spielt sich in Ekstase. Die bis dahin sanft trippelnde Gitarre beginnt zu traben, galoppieren und bäumt sich auf. Da spielt einer im Anzug AC/DC und Metallica!

Und der Bärtige, der gerade noch wie ein Philosoph andächtig seiner Gitarre lauschte, zeigt eine Reihe blitzweißer Zähne und spielt, als brenne es ihm unter den Nägeln.

Die Mozart Heroes sind ein einmaliges Duo. Philipp Seeholzer an der Gitarre sowie Christian Krebs mit Anzug und Violoncello kündigen eine neue Musikepoche an: „Hard Core Classic on Fire.. Sie versprechen die Königsdisziplin der Musik, nämlich zwei vermeintlich gegensätzliche Stile nicht nur zu beherrschen, sondern in höchster Eleganz zu vereinen.

Es knistert, lodert und explodiert im Zeichen der puren Leidenschaft für die heißeste Spielart aller Zeiten. Erfunden von den zwei Schweizern, gespielt überall, wo die Sprache des Feuers verstanden wird – zum Beispiel am Freitag, 14. Dezember um 20 Uhr in der Abtsgmünder Zehntscheuer.