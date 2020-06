Vierter Bauabschnitt an der Friedrich-von-Keller-Schule hat begonnen

Der Umbau und die Erweiterung der Friedrich-von-Keller-Schule ist ein Großprojekt, das seit 2016 in mehreren Bauabschnitten umgesetzt wird. Die Abtsgmünder Schule wurde in den letzten Jahren bereits mehrfach erweitert, darunter mit vier neuen Klassenzimmern, einer Mensa mit Ganztagesbereich, neuen Außenanlagen und dem neuen naturwissenschaftlichen Fachtrakt. Mit dem Bauabschnitt 4A soll nun die Infrastruktur des Bestandsgebäudes saniert werden, um zum einen dem neusten Stand der Technik und zum anderen den aktuellen Brandschutzanforderungen zu entsprechen. Dies geschieht in insgesamt drei Bauabschnitten (4A, 4B und 4C), die von 2020 bis 2022 andauern werden. In jedem Bauabschnitt werden Klassenzimmer, Flure und die dazugehörigen technischen Installationen erneuert.

Mit dem vierten Bauabschnitt wurde bereits letztes Jahr im Zuge der Flachdach- und Fassadensanierung begonnen. Dabei wurden die Betonfassaden durch ein Wärmedämmverbundsystem energetisch ergänzt und eine Photovoltaikanlage installiert, die überwiegend zum Eigenverbrauch genutzt wird. Nun werden die Pfingstferien dazu genutzt, um im Rahmen des Bauabschnitts 4A die Rückbaumaßnahmen im Inneren vorzunehmen, die nicht während des Schulbetriebs möglich sind. Unter anderem werden dabei die Schülertoiletten komplett entkernt und die Deckenverkleidung entfernt, um die Kabel und Leitungen freizulegen. Die Abbrucharbeiten sollen bis zum Ende der Pfingstferien abgeschlossen sein.

Danach werden bei den Innenarbeiten in den einzelnen Bauabschnitten die gesamten Wasserinstallationen (Trink-, Schmutz- und Regenwasser) aus Gründen der Hygiene und Betriebssicherheit erneuert. Ebenso werden die gesamten Elektroinstallationen und Klassenzimmer, die bisher noch nicht saniert wurden, ausgetauscht und auf den Stand der Technik gebracht. Darüber hinaus werden die Decken, Beleuchtungen, Bodenbeläge und Türen erneuert beziehungsweise ergänzt. Die Schule erhält durch die Sanierung zudem neue Toiletten und einen hochmodernen Chemiesaal mit neuester Ausstattung. Die Kosten für den Abschnitt 4A belaufen sich auf fast 1,5 Millionen Euro. Insgesamt sind für den vierten Bauabschnitt bis Ende 2022 fast 4 Millionen Euro vorgesehen.

Die Sanierungsarbeiten 2020 unter der Leitung vom Architekturbüro ACT aus Rainau sollen bis zum Ende der Sommerferien im September fertiggestellt sein. Für die Übergangsphase werden zwei WC-Doppelcontainer gestellt. Die Bauabschnitte 4B und 4C sollen in den jeweiligen Sommerferien stattfinden.

Die Gesamtkosten für den Umbau und die Erweiterung der Schule belaufen sich auf über elf Millionen Euro. Die Gemeinde Abtsgmünd erhält für die Maßnahme 5,5 Millionen Euro Zuschuss vom Land.