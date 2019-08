Vier Personen bei Unfall auf B19 verletzt

Die B19 ist am Sonntagnachmittag nach einem Unfall für etwa zwei Stunden für den Verkehr gesperrt gewesen. Vier Personen sind bei dem Zusammenstoß verletzt worden.

Auf der B19 an der Einmündung der Landesstraße 1073 bei Abtsgmünd-Schäufle hat sich ein Unfall ereignet. Der Fahrer eines Kleinwagens hat bei der Einfahrt von der Landesstraße aus Richtung Wilflingen her kommend einen Kleinwagen auf der B19 aus Abtsgmünd her kommend übersehen. Bei dem Zusammenstoß sind zwei Personen leicht sowie zwei Personen schwer verletzt worden. Die Abtsgmünder Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Weitere Informationen zur Schadenshöhe liegen aktuell noch nicht vor.