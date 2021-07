Versuchter Betrug: Unbekannter spricht Senior auf Parkplatz an

Am Montag gegen 13.20 Uhr ist ein 79-jähriger Mann beim Beladen seines Autos auf einem Kundenparkplatz im Industriegebiet Osteren von einem ihm unbekannten Mann angesprochen worden. Der bislang Unbekannte verwickelte den Senior in ein Gespräch und gaukelte ihm vor, ihn von früher zu kennen. Im Laufe des Gesprächs übergab der Unbekannte drei schwarze Uhrenschatullen und teilte mit, dass sich darin wertvolle Uhren befinden würden. Im Gegenzug forderte der Unbekannte Geld, damit er seine Heimreise nach Lugano in der Schweiz antreten könne. Da er anscheinend seinen Geldbeutel verloren habe, sei er nun mittellos. Nachdem der Senior dies ablehnte, entriss der Unbekannte diesem die Uhrenschatullen wieder und fuhr mit einem Auto davon. Der unbekannte war etwa 50 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Nach Aussagen des Zeugen müsste es sich vermutlich um einen Italiener gehandelt haben. Wer hat diesen Vorfall beobachtet oder wurde eventuell selbst angesprochen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 / 96660 entgegen.