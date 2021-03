Verpuffung: Mann schwer verletzt

Bei der Reinigung seiner Küche ist ein 49 Jahre alter Mann am Samstagnachmittag so schwer verletzt worden, dass zunächst auch ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Gegen 16 Uhr hatte der Mann seine Küche geputzt, wobei auch Spiritus zum Einsatz kam. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Spiritus mit dem Herd in Berührung, der mit Feuer betrieben wird. Dadurch entflammte die Flüssigkeit und es kam zu einer Verpuffung, bei welcher der 49-Jährige verletzt wurde und ein Feuer am Boden entstand. Dieses konnte von der Ehefrau des Mannes selbst gelöscht werden. Da der Abtransport des verletzten Mannes mit dem Rettungshubschrauber letztlich nicht möglich war, wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Damit der Hubschrauber landen konnte, wurde die Fachsenfelder Straße in Richtung Abtsgmünd komplett gesperrt.