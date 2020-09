Verabschiedung an der Friedrich-von-Keller Schule

Alfred Schurr, ein hoch engagierter und geschätzter Kollege der Friedrich-von-Keller-Schule, ist zum Schuljahresende von Rektorin Nicole Rathgeb unter Corona-Bedingungen verabschiedet worden. Schurr setzte sich besonders für die Belange der Haupt-/Werkrealschule und deren Schüler ein und unterstützte die Schulleitung bei Organisationsaufgaben gewissenhaft, lobt die Friedrich-von-Keller-Schule.

Ganze Schülergenerationen durchliefen den Unterricht des beliebten Pädagogen, dem es immer wieder mit seiner Art gelang, die Schülerinnen und Schüler zu motivieren und zu begeistern. Seinen Schwerpunkt in der Berufsorientierung untermauerte er mit einer Vielzahl von Kontakten zu den ortsansässigen Handwerkern und Firmen und konnte so zahlreiche Schülerinnen und Schüler zu einem Ausbildungsplatz verhelfen. Auch die politische Bildung lag ihm am Herzen. So fanden regelmäßige Exkursionen zum Landtag in Stuttgart statt, die er mit einem Besuch im dortigen Rathaus verband, wo die Schüler in den seltenen Genuss einer Paternosterfahrt kamen. Für seine Abschlussklassen organisierte er Fahrten nach Berlin und Besichtigungen des dortigen Regierungssitzes. Sport und Bewegung durfte bei Alfred Schurr nicht zu kurz kommen. Nur ein bewegter Mensch kann sich entwickeln, und deshalb werden gemeinsame Sportveranstaltungen, perfekt organisierte Wintersporttage und Wanderungen sowohl von Schülern als auch von Kollegen in unvergesslicher Erinnerung bleiben.