Untergröningen schlägt Titelfavoriten

Ausgelassene Stimmung hat am Sonntagnachmittag geherrscht, als Laura Henninger nach drei Stunden Spielzeit den Matchball für den TSV Untergröningen gegen den Titelfavorit der Liga, TV Rechberghausen, verwandelt hat.

Eine Punkteteilung zu Beginn der Partie: In den Eingangsdoppeln unterlagen Kuhnle/Henninger in drei Sätzen ihren Gegnern Chen/Landfried. Am Nebentisch kämpften sich Holzwarth/Krauß nach verlorenem ersten Satz in das Spiel und konnten in fünf Sätzen Campano/Seibold bezwingen.

Im Einzel schien das Spiel von Miriam Kuhnle gegen Denise Campano schon verloren. Doch Kuhnle lieferte eines ihrer besten Spiele und konnte am Ende Campano nach spektakulären Ballwechseln mit 3:2 besiegen. Am Nachbartisch verlor Laura Henninger zeitgleich ihre Partie gegen Hong Chen chancenlos in drei Sätzen. Das hintere Paarkreuz des TSV spielte an diesem Sonntagnachmittag stark auf. Sabine Holzwarth lieferte sich einen offenen Schlagabtausch gegen die Nummer vier der Gäste, Elena Seibold. Auch dieses Spiel entschied sich erst im Entscheidungssatz zu Gunsten des Untergröninger Quartetts. Der Youngster, Cristina Krauß, fand zwei Sätze lang gegen Petra Landfried keine Mittel, bevor sie sich umstellte und die folgenden drei Sätze für sich entschied. Zwei Dämpfer folgten im vorderen Paarkreuz: Auch Miriam Kuhnle hatte gegen die Nummer eins der Gäste Hong Chen keine Chance (0:3). Parallel dazu fand Laura Henninger gegen ihre Kontrahentin Denise Campano beim 0:3 nie in das Spiel. Beim Zwischenstand von 4:4 zeigte wiederum das hintere Paarkreuz Nervenstärke und brachte den TSV erneut in Führung. Sabine Holzwarth war ihrer Gegnerin Petra Landfried in vier Sätzen überlegen und überzeugte mit klasse Topspins. Auch in ihrem zweiten Einzel fand Cristina Krauß zwei Sätze lang keine Mittel gegen ihre Gegnerin Elena Seibold. Wie im Match zuvor ließ sich die erst 16-jährige Krauß aber nicht aus der Ruhe bringen und entschied die Partie am Ende mit 3:2 zu ihren Gunsten. Beim Zwischenstand von 6:4 folgten die Überkreuzpartien.

Zu Beginn stieg Sabine Holzwarth in die Box. Auch sie konnte an diesem Tag nichts gegen die Spitzenspielerin der Liga, Hong Chen, ausrichten. Am Nebentisch zeigte Miriam Kuhnle wieder einmal ihre Stärke. Durch ihren Sieg gegen Petra Landfried in drei Sätzen erzielte sie den siebten Punkt für den TSV. Ein Unentschieden gesichert; der Sieg zum Greifen nah. Im ersten Satz kämpfte sich Laura Henninger nach 4:10 Rückstand auf 10:10 heran, verlor diesen jedoch in der Verlängerung. In einer Zitterpartie konnte sie das Blatt wenden und die folgenden drei Sätze jeweils hauchdünn für sich entscheiden und somit den Siegpunkt für Untergröningen beisteuern.