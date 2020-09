Unbekannte entsorgen Altöl im Wald

Am Samstagnachmittag sind am Waldrand an der L1075, etwa 500 Meter nach Abtsgmünd in Richtung Bronnen, drei Eimer mit Altöl durch einen aufmerksamen Zeugen entdeckt worden. Es handelte sich dabei um zwei weiße und einen grauen Farbeimer mit jeweils zehn bis zwölf Litern Inhalt. Ein Eimer war bereits ausgelaufen, wodurch das Erdreich verunreinigt wurde. Hinweise auf den Verursacher der unerlaubten Abfallentsorgung nimmt der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt in Ellwangen unter Telefon 07961 / 9300 entgegen.