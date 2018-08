Hoher Besuch in der Zimmerbergmühle: Dort, wo sich einst die Betreuerlegenden um Kurt Früh, Bernhard Ritter oder Siegfried Oberle die Klinke in die Hand drückten, haben am Dienstag die Spitzen des Kreisjugendrings um Michael Wagner, die Vertreter von Lions International Schwäbisch Gmünd um Präsident Hartmut Schaal und des Ostalbkreises um Landrat Klaus Pavel einen Besuch ab.

„Hier hat die Freizeitbewegung des Ostalbkreises ihren Anfang genommen“, bilanzierten die Besucher das legendäre Lagerleben von mehreren Generationen und tausenden von Kindern und Jugendlichen. Allein in diesem Jahr hat der Kreisjugendring gut 420 Kinder in drei Etappen betreut. Im gesamten Kreisgebiet dürften gut 6000 Kinder an rund 100 Freizeitmaßnahmen beteiligt gewesen sein – ohne die kommunalen Ferienprogramme versteht sich.

Bei der letzten Teensweek auf der Zimmerbergmühle im Bühlertal wurden nach Angaben von Lara von Alkier vom Kreisjugendring gut 60 Jugendliche betreut, die zum letzten Mal vor dem Beginn ihrer Ausbildung das Lagerleben genossen. Sie bedankte sich bei Lions International Schwäbisch Gmünd und dessen Präsident Hartmut Schaal für einen Scheck in Höhe von 3000 Euro zur Finanzierung des in diesem Jahr abgeschlossenen Umbaus in der Zimmerbergmühle. Sie bedankte sich aber auch bei den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern der Ferienaktionen. Die Besucher überzeugten sich natürlich bei einem Rundgang von den gelungenen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen.