Ulmer Autor Fritz Fassbinder liest Kinderkrimi in Abtsgmünd

Der Ulmer Autor Fritz Fassbinder hat vor Schülern der fünften und sechsten Klasse sowie vor den Lehrern des Abtsgmünder Sankt-Jakobus-Gymnasiums aus einem seiner Kinderkrimis in der Bibliothek gelesen. Mit den Protagonisten „Rocky“ und „Felix“ hatten die Kinder einen spannenden Tag.

Der studierte Nachrichtentechniker Fritz Fassbinder kam erst spät zu seiner Berufung Autor. Zunächst arbeitete er im Ausland und leistete Entwicklungstätigkeiten an einer Spacelab-Mission der ESA. Dann im Polizeiumfeld, was ihn zu seinem Kinderkrimi motivierte. Mittlerweile ist er Rentner und hat mehr Zeit für die Schriftstellerei. Bald kommt ein neues Jugendbuch heraus.

Vor den Schülern stellte Fassbinder seine Protagonisten vor: Rocky, ein Polizeihund, der durch seine jährliche Spürhundprüfung gefallen ist. Und Felix, ein Schüler, der dank eines fiesen Lehrers große Probleme mit Mathematik in der Schule hat und versetzungsgefährdet ist. Doch statt Mathe zu büffeln, geraten die beiden in ein Abenteuer, in dem ausgerechnet Rockys Spürnase und Felix’ Rechenkünste gefragt sind.

Im Anschluss war Gelegenheit für Fragen an den Autor. Und die waren zahlreich. Wie ist er auf das Thema gekommen? Dazu hat ihn die Zusammenarbeit mit der Polizei inspiriert. Wie lange dauert es, ein Buch zu schreiben? Das ist unterschiedlich, so die Antwort des Autors, das Erste – Rocky, die Gangster und ich – dauerte ein Jahr, da es neben der normalen Arbeit abends geschrieben wurde. Fassbinder stellte den Schülern die Wichtigkeit der Dramaturgie vor Augen. Erst muss klar sein, was erzählt werden soll, wer es erzählt, welche Personen mitspielen sollen, bevor es losgehen kann. Das ist beim Schreiben immer wichtig, damit die Erzählungen einen roten Faden haben.