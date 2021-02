- Leider konnten die Sternsinger dieses Jahr den Segen nicht persönlich in die Häuser bringen, und Spenden sammeln für Kinder in Not. Unter dem Leitspruch der Sternsinger „Unser Stern strahlt heller den je“, gab es jedoch in den Kirchen der Gemeinde die Möglichkeit, vom 1. bis zum 15. Januar für Hilfseinrichtungen zu Spenden. Dabei konnten bereit gelegte Segensstreifen mitgenommen werden. Bei dieser Aktion kam der großartige Betrag von 6062,84 Euro zusammen.

Die Spenden gehen an Projekte des Kindermissionswerk in der Ukraine, Brot für die Welt, an eine Hilfseinrichtung für verwaiste Kinder in Kasachstan sowie an eine Schule für Kinder mit Behinderungen in Mandya/Indien.

Stellvertretend für alle Kinder die wieder gerne an der Aktion mit gemacht hätten, besuchte dieses Jahr, eine kleine Gruppe den Gottesdienst am 6.Januar in Pommertsweiler. Die Sternsinger, Pfarrer Jürgen Kreutzer und Pater Johny sowie der Kirchengemeinderat Pommertsweiler/Adelmannsfelden möchten sich bei allen Spendern recht herzlich bedanken.