Über 360 Impfungen in der Abtsgmünder Kochertal-Metropole

Erneut hat die Gemeinde Abtsgmünd in Zusammenarbeit mit der Praxis Matthias Eh am 10. und 11. Dezember in der Kochertal-Metropole insgesamt 231 Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen durchgeführt. Die Terminvergabe erfolgte vorab ganz bequem online über die Homepage der Gemeinde Abtsgmünd, wo eine eigene Impfrubrik eingerichtet wurde. Durch die Terminvergabe kam es zu keinerlei Wartezeiten, sodass die gesamte Impfung einschließlich Arztgespräch und Wartezeit im Anschluss nur etwa 30 Minuten in Anspruch nahm. Am 17. Dezember wurden 130 Mitglieder der Blaulichtorganisationen, Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher sowie Gemeindemitarbeiter geimpft.

Für die Bürgerinnen und Bürger wird dann am 9. Januar der nächste Impftermin stattfinden. Hierfür werden zwei mobile Impfteams aus Aalen anwesend sein und in der Kochertal-Metropole zwischen 10 und 16 Uhr circa 300 Impfungen vornehmen.

Um Planungssicherheit, unnötige Wartezeiten und Menschenansammlungen zu vermeiden, werden die Impftermine ab sofort vergeben – die Anmeldung erfolgt ausschließlich online unter www.abtsgmuend.de, Rubrik Impfzentrum Abtsgmünd. Eine telefonische oder persönliche Terminreservierung ist aufgrund der großen Nachfrage nicht möglich. Die Impfung kann nur mit vorheriger Terminreservierung erfolgen.

Notwendige Unterlagen für den Impftermin: ausgefüllte Anamnese-, Aufklärungs- und Einwilligungsformulare, Impfpass oder Impfnachweise, Krankenversichertenkarte und Personalausweis.

Willkommen ist jeder Impfwillige ab zwölf Jahren, der eine Erst- oder Zweitimpfung benötigt. Eine sogenannte Boosterimpfung ist für jeden, dessen Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt (bei Genesenen, sowie nach einmaliger Impfung von Johnson & Johnson ist die Auffrischungsimpfung nach vier Wochen) möglich.