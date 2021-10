TSV mausert sich zum Favoritenschreck

Am vergangenen Wochenende gastierte nach dem TV Rechberghausen mit dem VfR Altenmünster der nächste Titelfavorit der Tischtennis-Verbandsoberliga der Damen im Kochertal. Über 40 Zuschauer sahen eine spannende Begegnung auf dem Untergröninger Rötenberg. In einem äußert engen Match sah das TSV-Quartett bei einem 3:6-Rückstand wie der sichere Verlierer aus, bei einer 7:6-Führung hatte man plötzlich den Sieg zum Greifen nah – am Ende ein Unentschieden das sich für den TSV als „ein bisschen zu wenig anfühlte“.

Die Partie begann mit einer Punkteteilung. Das Doppel Henninger/Feil hatte gegen die Gäste Rosenecker/Dollmann wenig Schwierigkeiten und sicherte sich einen 3:0-Erfolg. Zwischenzeitlich konnten Kuhnle/Holzwarth zwar einen Satz für sich entscheiden, unterlagen jedoch dem Duo Theumer/Fruh in vier Sätzen. Im Spitzeneinzel bekam Miriam Kuhnle Verena Theumer beim deutlichen 0:3 nie in den Griff. Im hinteren Paarkreuz schien das Spiel von Nina Feil schon so gut wie gewonnen. Trotz 2:0-Satzführung und 7:2 Führung im Entscheidungssatz musste sie Michelle Rosenecker zum Sieg gratulieren. Kurzzeitig fassungslose Gesichter bei den Kochertälerinnen, die eine 3:1-Führung in einem 3:6-Rückstand verwandelten. Doch mit der Unterstützung der über 40 Fans spielten die Mädchen unbeeindruckt weiter und starteten eine fulminante Aufholjagd. Den Auftakt hierfür legte Sabine Holzwarth, die mit einem 3:0-Erfolg über Alexandra Dollmann auf 4:6 verkürzte. Laura Henninger überzeugte mit ihrem Topspinspiel gegen die Nummer vier der Gäste, Alexandra Dollmann. Durch ein 3:0 sicherte sie ihrer Mannschaft das Unentschieden und ein Sieg war zum Greifen nah. Sabine Holzwarth bestritt das Entscheidungsspiel gegen Franziska Fruh. Im vierten Satz lag sie bereits 6:10 im Rückstand, wehrte mehrere Matchbälle ab und erzwang so den Entscheidungssatz. Gleich zu Beginn desselben ging sie deutlich in Rückstand und auch eine Auszeit konnte dem Satz keine Wendung mehr geben – 2:3-Pleite perfekt. Endstand: 7:7.