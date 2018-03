Trickdiebin stiehlt Geldbörse

In Abtsgmünd hat eine Trickdiebin am Donnerstag die Geldbörse einer älteren Frau gestohlen. Die 79-jährige Geschädigte war gegen 11.20 Uhr in der Hauptstraße bei einer Apotheke ins Auto zu ihrem Mann eingestiegen, als plötzlich eine junge Frau an die Scheibe der Beifahrertür klopfte.

Die 79-Jährige öffnete daraufhin die Beifahrertür. Eine junge Frau zeigte der Geschädigten einen orangefarbenen Umschlag mit vermeintlichen Namenslisten und wollte zehn Cent von ihr. Die Geschädigte entnahm daraufhin ihren Geldbeutel aus dem Seitenfach der Beifahrertür, übergab die geforderten zehn Cent und steckte diesen wieder zurück in das Seitenfach. Die junge Frau blieb noch geraume Zeit in der offenen Beifahrertür stehen, bis sie aufgefordert wurde, wegzutreten. Als die Geschädigte die Beifahrertür schloss, bemerkte sie rasch das Fehlen ihres Geldbeutels. Entwendet wurde ein schwarzer Damenledergeldbeutel mit etwa 50 Euro Scheingeld, Münzgeld in geringer Höhe, Personalausweis, EC-Karte und Krankenversicherungskarte. Die Täterin wurde wie folgt beschrieben: weiblich, jung, schlanke Statur, sprach schlecht deutsch, war auffällig geschminkt.