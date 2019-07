Traumnoten am Sankt-Jakobus-Gymnasium

Am Sankt-Jakobus-Gymnasium in Abtsgmünd haben 37 Schüler das Abitur bestanden und somit einen erfolgreichen Schlusspunkt unter ihre achtjährige Zeit an dem Abtsgmünder Gymnasium gesetzt. Zwölf Abiturienten krönten ihre Hochschulreife mit einem Preis, sieben mit einer Belobigung. Einmal wurde die Traumnote 1,0, zweimal die Abschlussnote 1,1 erzielt. Der Gesamtdurchschnitt lag bei 2,2.

Der Abiturjahrgang 2019 am Sankt-Jakobus-Gymnasiumsind: Franziska Abele (Preis), David Auer, Nathan Berger (Preis), Niklas Dänzer, Theresa Eberhard (Preis), Malina Eisemann (Belobigung), Leon Endreß, Maximilian Epple (Preis), Luisa Fahrian (Preis), Leon Friebel, Thea Fröhlich (Belobigung), Luke Herbig (Belobigung), Lukas Joos, Alexandra Kais, Lena Kohnle (Preis), Marius Koller (Preis), Nike Kratzer, Philipp Kroworz, Luca Kruger, Bastian Kufahl, Jonathan Mang, Tim Meßner (Preis), Moritz Müller, Samuel Pfauth (Preis), Maike Putzker (Preis), Tim Raunegger-Müller (Belobigung), Sina Rauter, Philip Reichert, Benedikt Schmid, Jonas Seitz (Preis), Jonathan Stark, Fabian Starz (Preis), Felix Uhl (Belobigung), Alexander Wacker (Belobigung), Lea Wehren, Valentin Weinelt, Jesse Zimmermann (Belobigung)

Fachpreise erhielten: Scheffel-Preis (Deutsch): Luisa Fahrian, Mathematik Fachpreis: Luisa Fahrian, Luke Herbig, Ferry-Porsche-Preis (Physik): Luisa Fahrian, Chemie Fachpreis: Alexander Wacker, Maike Putzker, Samuel Pfauth, Biologie: Marius Koller, Sport: Jonas Seitz, Sozialpreis des Fördervereins: Fabian Starz.

Für die Absolventen endete die Schullaufbahn mit der feierlichen Zeugnisvergabe im Rahmen des Abiballs am 5. Juli.