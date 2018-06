Trauernde treffen sich in der Sozialstation Abtsgmünd

Am morgigen Donnerstag, 28. Juni, findet in der Sozialstation Abtsgmünd wieder der monatliche Begegnungstreff für Trauernde statt. Eingeladen sind alle, die um einen Angehörigen trauern. Die Organisatoren wollen Lichtblicke geben in dunklen Zeiten, wollen helfen, die Trauer um einen Menschen besser zu verarbeiten, und Mut machen zum Weitergehen des eigenen Weges. Beginn ist um 14 Uhr, Ende gegen 16 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Informationen über die Sozialstation, Telefon 07366 / 96330.