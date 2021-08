Im Bereich der Straße Herdle ist am Montag gegen 10.15 Uhr eine 71 Jahre alter Mercedes-Fahrer mit einem entgegenkommenden Traktor zusammengestoßen, der von einem 23-Jährigen gelenkt wurde. Während am Traktor lediglich geringer Schaden entstand, entstand am Mercedes Totalschaden in Höhe von rund 35 000 Euro. Beide Beteiligte blieben unverletzt.