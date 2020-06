Tier auf der Fahrbahn: Fahranfängerin verliert Kontrolle über ihr Auto

Ein Tier, das die Fahrbahn überquerte, hat am Sonntagabend unfreiwillig in der Nähe von Abtsgmünd einen Unfall verursacht. Gegen 18.50 Uhr war eine 18-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug auf der B19 unterwegs. Als ein Tier die Fahrbahn überquerte, erschrak die Fahranfängerin derart, dass sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Das Auto geriet ins Schlingern und kam von der Straße ab. Die 18-Jährige blieb unverletzt, am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.