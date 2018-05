Thomas Bieg wird zum Diakon geweiht

Unter dem Leitwort „Ihr alle habt Anteil an der Gnade“ (Phil 1,7) wird Bischof Gebhard Fürst am Samstag, 19. Mai, um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Bad Waldsee-Reute vier Männer durch Handauflegung und Gebet zu Diakonen weihen. Nach ihrer Weihe werden die vier Männer als Diakone im Zivilberuf in ihren Heimatgemeinden arbeiten.

Unter ihnen ist auch der Abts-gmünder Thomas Bieg (50). Bieg ist verheiratet, hat zwei Kinder, erlernte den Mechanikerberuf, bildete sich weiter zum Industriemeister (Metall) und arbeitet heute in der Drehteilefertigung eines Industriebetriebes. Er war lange im Kirchengemeinderat sowie in liturgischen Diensten als Lektor, Kommunionhelfer, Leiter von Wort-Gottes-Feiern und als Aushilfsmesner tätig. Prägend für ihn war sein Zivildienst in den sozialen Diensten des DRK, in der Altenpflege und im Behindertenfahrdienst. In der Kirchengemeinde St. Bonifatius in Hofherrnweiler wird Bieg schwerpunktmäßig in der Caritas-Arbeit und der Seniorenpastoral arbeiten.

Der Leiter der Ausbildung von Ständigen Diakonen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Erik Thouet, weist im Vorfeld der Weihe auf die Einführung des Ständigen Diakonats vor 50 Jahren in der württembergischen Diözese hin. Thouet schreibt: „Über Jahrhunderte galt der Diakonat nur als Durchgangsstufe zum Priesteramt. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962 bis 1965) erneuerte die katholische Kirche dieses Amt. Heute sind es verheiratete und unverheiratete Männer, die dieses eigenständige Amt ausüben“, so Diakon Thouet.

Außerdem werden geweiht: Michael Görg (48) aus Grafenau bei Böblingen, George Elliott Robertson (50), geboren in Mobile/Alabama (USA), aus Herrenberg und Ralf Weitzenberg (47) aus Tübingen-Hirschau.