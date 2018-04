Thomas Bieg, aus Abtsgmünd gebürtig und kirchlich viele Jahre in Hofherrnweiler tätig, wird am Pfingstsamstag, 19. Mai, um 10 Uhr in einem feierlichen Pontifikalamt in Bad Waldsee-Reute zum Ständigen Diakon geweiht werden. Nach der Weihe wird Bieg als Diakon im Zivilberuf in der Kirchengemeinde Sankt Bonifatius in Hofherrnweiler und Unterrombach in der Gemeindecaritas und insbesondere in der Seniorenpastoral tätig sein.

Thomas Bieg wurde vor 50 Jahren in Abtsgmünd geboren, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er erlernte den Beruf des Mechanikers, bildete sich weiter zum Industriemeister Metall und arbeitet heute in der Drehteilefertigung eines Industriebetriebes. In der Kirchengemeinde Sankt Bonifatius in Hofherrnweiler war er viele Jahre im Kirchengemeinderat und in liturgischen Diensten als Aushilfsmesner, Lektor, Kommunionhelfer und Leiter von Wort-Gottes-Feiern tätig. Prägendes Erlebnis für sein freiwilliges Engagement war sein Zivildienst beim DRK Aalen in den sozialen Diensten wie Altenpflege und Behindertenfahrdienst.

Seine berufsbegleitende Ausbildung zum Diakon hat Bieg im Januar 2015 begonnen. Den sozial-diakonischen Ausbildungsblock absolvierte er in Sankt Maria Aalen mit seinem Mentor Diakon Michael Junge. Seine zweite Dienstprüfung legte er 2017 ab. Seit Januar dieses Jahres befindet er sich im Weihekurs.