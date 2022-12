The Acoustic Edge überzeugen auf ganzer Linie

Passend zum dritten Adventssonntag haben The Acoustic Edge dem Abtsgmünder Publikum Folksongs und Balladen weltbekannter Singer-Songwriter präsentiert.

The Acoustic Edge ist das Alter Ego des Leonard-Cohen-Projekts. Da bei den Cohen-Konzerten auch immer wieder ausgesuchte Folksongs und Balladen anderer Liedermacher gespielt wurden, entstand die Idee, gemeinsam mit Sängerin Carina Fiedler „eine Handvoll“ dieser Songs auszuwählen.

Dass der Titel „A Handful of Folk“ zu kurz gegriffen ist, war in der Zehntscheuer schnell klar geworden. Gemeinsam mit Carina Fiedler sorgten die Vollblutmusiker Manuel Dempfle und Jürgen Gutmann (beide Gitarre und Gesang) für Gänsehautstimmung.

In der ersten Hälfte spielte das Duo gefühlvolle Songs von Simon & Garfunkel, Bob Dylan, Elton John und den Rolling Stones. Aber auch deutsche Liedermacher hatten sie für ihre Handvoll Lieder ausgewählt. Bei „Über den Wolken“ von Reinhard Mey und „Heute hier, morgen dort“ von Hannes Wader sang das Publikum direkt mit. Und natürlich durfte auch der eine oder andere Leonard-Cohen-Song nicht fehlen.

Nach der Pause machte Carina Fiedler aus dem Duo ein Trio. Neben Klassikern wie „Let it be“ von den Beatles oder David Bowies „Space Oddity“ präsentierten die Musiker auch Titel aus der jüngeren Musikgeschichte wie etwa Pinks klare Worte an den ehemaligen US-Präsidenten in ihrem Song „Dear Mr. President“ oder „Chasing Cars“ von Snow Patrol.

Zwischendurch erzählte Jürgen Gutmann mit seiner sanften Stimme von der Bedeutung der Songs und lieferte Hintergründe. Dabei erfuhr das Publikum auch, dass der Weltrekord im Gitarrenstimmen bei 27 Minuten liegt, und wie viele Kalorien man verbraucht, wenn man seinen Kopf gegen die Wand schlägt.

Doch nicht nur der Unterhaltungsfaktor stimmte. Vor allem stimmlich und musikalisch überzeugten The Acoustic Edge auf ganzer Linie. Und weil man – so Gutmann – aufhören soll, wenn es am Schönsten ist, beendeten sie den rundum gelungenen Abend natürlich mit einem Cohen-Song: Für „Halleluja“ ernteten sie tosenden Applaus und Standing Ovations.