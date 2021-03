Termine für mobiles Impfteam in Abtsgmünd stehen fest

Die Gemeinde Abtsgmünd hat nun vom Landratsamt die konkreten Termine, an denen die mobilen Impfteams nach Abtsgmünd kommen, mitgeteilt bekommen. Für die Erstimpfung werden die Teams am Montag, 12. April, und Dienstag, 13. April, in die Kochertal-Metropole kommen. Für die Zweitimpfung sechs Wochen später am 24. (Pfingstmontag) und 25. Mai. Los geht es jeweils um 09.30 Uhr. Damit können am ersten Tag 132 der über 80-Jährigen eine Impfung erhalten, die restlichen 57 am zweiten Tag.

Nachdem die Gemeinde Abtsgmünd vom Landratsamt Ostalbkreis über die Möglichkeit der mobilen Impfteams informiert wurde, hat sie sich dafür eingesetzt, diese Aktion schnellstmöglich umzusetzen. Immerhin hatten 189 der 460 angeschriebenen über 80-Jährigen in der Gemeinde ihr Interesse an diesen Vor-Ort-Terminen bekundet.

Aktuell arbeiten sich die mobilen Impfteams im Ostalbkreis von außen nach innen. Die am weitesten vom Aalener Kreisimpfzentrum entfernt liegenden Kommunen werden zuerst bedient.

Wer eine Impfung durch ein mobiles Impfteam angefragt hatte, wird innerhalb der nächsten Tage schriftlich über seinen Termin informiert. Wer seinen Termin nicht wahrnehmen kann, sollte diesen telefonisch unter 07366 /8224 absagen. Ersatztermine werden nicht angeboten. Die Aktion betreffe bisher ausschließlich Bürgerinnen und Bürger die 80 Jahre und älter, so teilt die Gemeinde mit. Jüngeren Bürgern stehe dieses Angebot bisher nicht zur Verfügung.