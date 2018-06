Telekom verlegt Glasfaserkabel in Abtsgmünd

Die Telekom hat in Abtsgmünd im Bereich der westlichen Hauptstraße damit begonnen, Glasfaserkabel von der Vermittlungsstelle am Busbahnhof zu den im Nahbereich gelegenen Kabelverzweigern zu verlegen. In Kürze werden somit in Abtsgmünd insgesamt vier zusätzliche Kabelverzweiger mit einem Glasfaserkabel angebunden sein, in Untergröningen einer.

Im Dezember vergangenen Jahres teilte die Telekom in einer Pressemitteilung mit, dass sie ihr Netz im Vorwahlbereich 07366 ausbauen wird. Rund 900 Haushalte in Abtsgmünd sollen dadurch im sogenannten Nahbereich um die Kabelverzweiger ab November 2018 schnelles Internet bekommen. Das neue Netz werde dann so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind, kündigt die Telekom an. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud werde bequemer. Das maximale Tempo beim Herunterladen soll auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s steigen. Dafür wird der Telekommunikationsriese in Abtsgmünd Glasfaser verlegen und vier neue Verteiler aufstellen und mit moderner Technik ausstatten. Die Arbeiten haben jetzt begonnen und werden voraussichtlich bis November abgeschlossen sein.

Bei den derzeitigen Maßnahmen wird auf der Strecke zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler das Kupfer- durch Glasfaserkabel ersetzt. Das sorgt für erheblich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. Die Verteiler werden zu Multifunktionsgehäusen (MFG) umgebaut. Die großen grauen Kästen am Straßenrand werden zu Mini-Vermittlungsstellen. Im MFG wird das Lichtsignal von der Glasfaser in ein elektrisches Signal umgewandelt und von dort über das bestehende Kupferkabel zum Anschluss des Kunden übertragen. Um die Kupferleitung schnell zu machen, kommt Vectoring zum Einsatz. Diese Technik beseitigt elektromagnetische Störungen. Dadurch werden höhere Bandbreiten erreicht.