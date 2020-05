Teile der Gemeindeverwaltung ziehen um

Die Bauverwaltung und das Gebäudemanagement der Gemeinde Abtsgmünd, Sachgebiete des Ortsbauamtes, werden vom 2. bis zum 5. Juni umziehen. In diesem Zeitraum werden beide Bereiche weder persönlich noch telefonisch erreichbar sein. Die Mitarbeiter ziehen vorübergehend in das Gebäude Rathausplatz 3 (altes Notariat). Die bisherigen Telefonnummern, E-Mail-Adressen der Mitarbeiter und die Öffnungszeiten bleiben bestehen und können unter www.abtsgmuend.de eingesehen werden.

Mit der geplanten Einstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters für IT- und Breitband-Angelegenheiten werden die Büroräume im Abtsgmünder Rathaus knapp. Mehrere Mitarbeiter sind seit längerem sehr beengt untergebracht. Zudem existieren momentan keine Besprechungszimmer mehr, keine Garage und keine Lagerflächen und auch keine separaten Räumlichkeiten für externe Prüfer, Berater oder Anbieter zur Verfügung. Dies führt immer wieder zu Schwierigkeiten bei Terminabstimmungen untereinander oder mit Trauungen. Dies soll durch den befristeten Umzug zumindest vorübergehend verbessert werden.

Für eine langfristige Lösung soll der östlich Flachdachbereich im 1. Stock vor der Finanzverwaltung erweitert werden. Gleichzeitig sollen die bestehenden Räumlichkeiten der Feuerwehr im Rathaus Abtsgmünd umgebaut werden. Dies kann allerdings erst geschehen, wenn die Feuerwehr im Juni 2021 in das neue Rettungszentrum umgezogen ist. Erst danach kann mit den Umbau- und Erweiterungsarbeiten begonnen werden. Anschließend sollen die ausgelagerten Sachgebiete wieder in das Rathaus Abtsgmünd zurückkehren. Die Gemeinde bittet die Bürger im genannten Zeitraum bei dringenden Anliegen per E-Mail Kontakt aufzunehmen und eventuelle Verzögerungen zu entschuldigen. Ab dem 8. Juni werden die Bauverwaltung und das Gebäudemanagement sowie Mitarbeiter des Hauptamts wieder wie gewohnt in den neu bezogenen Räumlichkeiten am Rathausplatz 3 für die Bürger da sein.