Wenn es am Samstag, 19. Oktober, ab 20 Uhr im Schloss Untergröningen wieder „oben ohne“ zur Sache geht, sind gleich zwei junge Talente aus der Region dabei: Marita Hintz aus Aalen und Noel Lehar aus Welzheim. Außerdem wird die Band Mutwillig aus Schwäbisch Gmünd zu sehen sein – „oben“ im Schloss und „ohne“ viel Technik.

Obwohl die 17-jährige Marita Hintz aus Aalen niemals Gesangsunterricht und keinerlei Banderfahrung hat, riss sie die Jurymitglieder bei der aktuellen Staffel von „The Voice of Germany“ mit. In den „Blind Auditions“ überzeugte sie mit ihrer besonderen Stimme alle vier Coaches und qualifizierte sich für die „Battles“. Im Schloss präsentiert die Schülerin des THG Aalen gefühlvolle Balladen.

Noel Lehar aus Welzheim schaffte es beim „Supertalent“ vor knapp zwei Jahren in der finalen Show auf Platz vier. Der inzwischen Zwölfjährige, der leidenschaftlich Querflöte spielt, hat bereits jede Menge Preise gewonnen: Er ist Bundespreisträger beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert 2019, gewann den ersten Preis beim Jugendwettbewerb des Tonkünstlerverbandes 2018, erhielt mehrmals Höchstpunktzahl bei Jugend-Wertungsspielen und den dritten Musikförderpreis der Sparkasse Waiblingen 2017.

Mutwillig gibt alles

„Alles geben!” ist das Motto von Mutwillig: Moritz Lemke, Timo Fauser, Jonas Schmid und Fabian Csosch. Knackiger Rocksound mit vielfältigen Einflüssen und eine unverkennbare Stimme prägen die Musik der Band. Die Debütsingle „Danke“ war eine Hommage an alle Fans und Wegbegleiter. Die EP „Kommt mit uns“ mit fünf Tracks erschien im Frühjahr 2018. Nach einer erfolgreichen Tour durch Brasilien gingen Mutwillig von Mai bis Dezember auf „Kommt mit uns“-Tour quer durch Süddeutschland.

Das Streicherduo Hannes und Frederik, 19 und 18 Jahre alt, sorgen mit Cello und Bratsche für klassische Töne. Beide sind Vollblut-Musiker und spielen sowohl in der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg als auch im Kammerorchester Heubach. Italienische und englische Pop-Balladen präsentieren Die Orlandos aus Göggingen: Die Orlandos, das sind der 15-jährige Michelangelo am Cajon und seine elfjährige Schwester Lelia, die den Gesangspart übernimmt. Sie stammen aus einer Familie, in der Musik auch bei Großonkel, Onkel und Vater groß geschrieben wird. Vater Maurizio begleitet die beiden auf der Gitarre.

Gitarre und Gesang

Ein weiteres Duo des Abends sind Julius Henzler und Jessica Abele unter dem Motto: „Einmal Gitarre und zweimal Gesang“ intonieren sie Rockballaden. Julius Henzler ist schon seit einigen Jahren eine bekannte Größe bei Musikevents; er spielt und singt unter anderem in den Formationen Feuer Wasser Sturm und Raised in Basement.

Zwischen den einzelnen Gigs sorgt Hobbypoet und Poetry-Slammer Wolfgang Seckler für interessante Einsichten und Ansichten des Lebens. Der 54-Jährige lebt in Pfahlbronn, wo er ehrenamtlicher Ortsvorsteher ist. Seine Freizeit widmet er dem Dichten und den Poetry Slams. Zwischen den Auftritten der Talente im Schloss bleibt den Besuchern genügend Gelegenheit, die Ausstellung „aufgeSCHLOSSen“ von 18 jungen Künstlern aus Baden-Württemberg zu besichtigen.