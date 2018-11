Auch in Pommertsweiler hat man sich am Tag des Kinderturnens beteiligt. Der Sportverein Pommertsweiler organisierte das Event am Freitagnachmittag in der örtlichen Turnhalle.

28 Kinder zwischen drei und elf Jahren nahmen teil und wurden an dem Tag von den Übungsleiterinnen Edith Schiele, Heidrun May, Stefanie Fuchs und Sophie Bernlöhr betreut. Nach einem Aufwärmtraining ging es an verschiedene Stationen. Geschicklichkeit, Treffsicherheit und Teamarbeit waren gefragt. Eine der beliebtesten Stationen waren das Tau und der Barren. Hier galt es, wie Tarzan an einer Liane zu schwingen und einen tiefen Graben zu überqueren. Schwieriger wurde es dann, als die Kinder noch einen Ball mittransportieren sollten. Nachdem die kleinen Sportler alle Stationen absolviert hatten, bekamen sie eine Urkunde mit nach Hause.

Da der Tag den Kindern und Betreuern gleichermaßen großen Spaß gemacht hat, soll es nicht der der letzte Kinderturntag beim SV Pommertsweiler gewesen sein. Foto:privat