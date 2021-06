SV-Pommertsweiler – Aktion „Fit in den Mai“ ein großer Erfolg

Fit in den Mai, seid mit dabei! Kennt ihr Euch aus in Pommertsweiler, seinen Weilern und Gehöften? Unter diesem Motto hat der Sportverein Pommertsweiler vom 2. Mai bis 6. Juni eine besondere Aktion gestartet. Mit dem Erfolg ist der Verein sehr zufrieden: „Ein toller Erfolg für den SVP in besonderen Zeiten! Wir sind begeistert über die große Beteiligung und freuen uns auf die nächste Aktion „Sommerfest to go“ am 27. Juni.“

Ob Groß oder Klein – Jung oder Alt, mit Fahrrad, Bollerwagen oder zu Fuß erkundeten die Teilnehmer die Gemarkung Pommertsweiler. Gesucht wurden Gebäude, Gegenstände oder Plätze, die anhand der Beschreibung und einem Foto mit markanten Ausschnitt gefunden werden mussten. An den 23 Stationen fanden die Teilnehmer die gesuchten Zahlen/Ziffern der Aufgaben. Diese galt es zu addieren und schon hatten sie die Lösungszahl. So konnte die vielfältige Landschaft erkundet, Geschichte und Heimatkunde erfahren und die schöne Gegend und ihre Besonderheiten mit offenen Augen erlebt werden.

Zusätzlich hatte der Sportverein einen Bewegungsparcours mit eingebaut. An zehn Stationen konnten die Teilnehmer z. B. ihre Ausdauer, Geschicklichkeit, Kraft und Koordination trainieren. Für die Verantwortlichen gab es viele tolle Rückmeldungen. So zum Beispiel: „War super, lustig und interessant!“ Ein weiterer Teilnehmer meinte: „Ein großes Lob an die Organisatoren, somit haben wir die Gegend und Natur besser kennengelernt!“ Weiter freute uns das Lob: „Danke, gute Ideen!“

Aus über 70 eingegangen Lösungen wurden sechs Gewinner gezogen. Diese erhalten Gutscheine der Bäckerei Schürle, Bäckerei Berroth und von der Familie Hug, Campingplatz Hammerschmiede. Die Gewinne wurden vom Organisationsteam des SVP persönlich überreicht.