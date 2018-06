Strampeln für den guten Zweck

Kräftig in die Pedale treten können die Leser der Aalener Nachrichten bei dem Abtsgmünder Sportacus am Sonntag, 13. Juli. Mit der Kraft ihrer Beine steuern sie nebenbei ein Auto auf einer Carrera-Bahn und fahren ein Rennen. Die Aktion startet an der Hauptstraße 33 und ist eine Kooperation mit der AOK Ost-Württemberg, die nebenbei über das Radfahren als Sport informiert.

Pro Rennen treten zwei Personen gegeneinander an. Indem sie kräftig strampeln, erzeugen sie Strom für die Carrera-Bahn. Jeder Radfahrer hat ein Auto auf der Bahn, das durch festes Strampeln angetrieben wird. Desto fester sie treten, desto schneller fährt ihr Auto ins Ziel. Aber natürlich müssen die Radler nicht nur strampeln, sondern die Geschwindigkeit ihres Autos mithilfe eines Controllers steuern.

Pro Fahrer spenden die AOK und die Aalener Nachrichten einen Euro. Was mit dem Erlös gemacht wird, steht schon fest. „Er kommt der Selbsthilfe im Ostalbkreis zugute“, sagt Josef Bühler, Geschäftsführer der AOK Ost-Württemberg. Los geht die Aktion um 10 Uhr, bis 18 Uhr darf geradelt werden. Um 10 Uhr macht die Lokalprominenz mit Abtsgmünds Bürgermeister Armin Kiemel den Anfang auf dem Rad. Er wagt sich gegen seinen italienischen Kollegen aus Abtsgmünds Partnerstadt in Italien, Castel Bolognese, Daniele Meluzzi ins Rennen. Nach dem Rennen der Bürgermeister sind die Räder dann für die Bevölkerung freigegeben. Es darf ordentlich in die Pedale getreten werden.