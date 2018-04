Straßensperrungen anlässlich der Ostalbrallye

Am kommenden Samstag, 14. April, findet in der Zeit von 10 bis 20 Uhr im Bereich von Abtsgmünd, Aalen, Adelmannsfelden, Eschach, Heuchlingen, Mögglingen und Schechingen die 31. Ostalbrallye statt.

Die K 3239 zwischen Aalen-Reichenbach und Heuchlingen-Holzleuten, die K 3244 zwischen Abtsgmünd-Lutstrut und Abtsgmünd-Straßdorf, die L 1072 zwischen Abtsgmünd-Pommertsweiler und Abtsgmünd-Zimmerberg, die K 3245 zwischen Abtsgmünd-Untergröningen und Eschach-Waldmannshofen sowie in der Ortsdurchfahrt Abtsgmünd die Hohenstadter Straße (L 1073) und Hauptstraße (L 1073) sind deshalb am Veranstaltungstag in der Zeit von 10 bis etwa 20 Uhr für den Straßenverkehr voll gesperrt. Eine Umleitung ist jeweils eingerichtet. Verkehrsteilnehmer und Anwohner werden um Beachtung gebeten.