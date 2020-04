Straße zwischen Untergröningen und Wegstetten ist wieder frei

Wegen zwei größeren Hangrutschungen an der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Untergröningen und Wegstetten ist diese seit März gesperrt gewesen. Nachdem die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind, ist die Straße nun wieder geöffnet.

Im Winter 2017/2018 war es an der Gemeindeverbindungsstraße Untergröningen – Wegstetten nach anhaltenden Regenfällen zu zwei größeren Hangrutschungen direkt neben der Fahrbahn gekommen. Zwar hat der Abtsgmünder Bauhof mit provisorischen Maßnahmen weitere Schäden verhindert – so wurde beispielsweise die Fahrbahn mit Betongleitwänden verengt –, doch für eine langfristige Sicherung mussten die Straße vollständig gesperrt und eine Baustelle zu eröffnet werden, so die Abtsgmünder Gemeindeverwaltung.

Dafür hat die Firma Hans Ebert aus Pommertsweiler an beiden Hangrutschen eine Bohrpfahlwand, bestehend aus insgesamt 58 Mikro-pfählen, bis in den Fels eingebracht. Die Pfähle wurden daraufhin mit einem Kopfbalken aus Beton verbunden. Dies sorgt laut Pressemitteilung für eine Befestigung der talseitigen Böschung und verhindert ein weiteres Abrutschen der Fahrbahn.

Um die Standsicherheit auch nachhaltig zu gewährleisten, wurden zusätzlich Drainagen an der gegenüberliegenden Straßenseite eingebaut, um das Hang- und Sickerwasser gezielt unter der Straße aus dem Hang abzuführen. Die Arbeiten sind nun nach Auskunft der Verwaltung Abtsgmünds beendet.

Die Gesamtkosten der Sanierung beliefen sich auf nahezu 219 000 Euro.