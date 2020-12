Startschuss für großes Gesundheitszentrum in Abtsgmünd

Das Gewerbegebiet Osteren in Abtsgmünd wird um eine bedeutende Investition erweitert. Nachdem im Sommer bereits die Firma Linus Kogel Heizung & Sanitär im östlichen Bereich gebaut hat, entsteht nun im nördlichen Teil ein großes Praxisgebäude und Rehabilitationszentrum des Abtsgmünder Physiotherapeuten und Osteopathen Achim Faul.

Die letzte freie Fläche im Gewerbegebiet Osteren umfasst knapp 2000 Quadratmeter. Das insgesamt 730 Quadratmeter große Gebäude beinhaltet auf zwei Stockwerken sieben Behandlungsräume, die zur Physiotherapie und Osteopathie genutzt werden, einen Kursraum und ein Fitnessstudio sowie einen attraktiven Außenbereich. Letztere sollen auch von der Öffentlichkeit genutzt werden können. Des Weiteren entstehen Umkleiden, Büro- und Lagerräume sowie ein Sozialraum und 19 Stellplätze. Aktuell befindet sich die Praxis von Achim Faul noch im Turmhaus in der Abtsgmünder Ortsmitte. Doch nach fast zehn Jahren wird es für ihn und seine sieben Mitarbeiter viel zu eng. Nach dem Umzug in den Neubau will er noch zwei bis drei neue Mitarbeiter einstellen.

Das Gesundheitszentrum wird in ökologischer Holzständerbauweise durch die Baufirmen Holzbau Kruger aus Abtsgmünd und GuTe Technik aus Aalen errichtet und soll bis Oktober 2021 fertiggestellt sein. Bürgermeister Kiemel lobte das innovative und mutige Bauprojekt, das den Gesundheitsbereich in der Gemeinde Abtsgmünd hervorragend ergänze. Mit dem Abtsgmünder Rettungszentrum, den großen Investitionen im Bereich Hallgarten mit den Neubauten der Sozialstation Abtsgmünd, den betreuten Wohnungen von best age care und dem zweiten Pflegeheim von der Stiftung Haus Lindenhof gehe Abtsgmünd im Gesundheitsbereich wieder einen großen Schritt nach vorne. Er wünschte den Beteiligten beim symbolischen Spatenstich einen problemlosen und unfallfreien Bauverlauf und freute sich besonders über die Erweiterung um ein Fitnessangebot in der Gemeinde.