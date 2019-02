Stahlweiher wird ökologisch saniert

Der Gemeinderat Abtsgmünd hat einstimmig beschlossen, den Stahlweiher zu sanieren. Die Maßnahme soll in zwei Schritten erfolgen. Der Umfang der ebenfalls erforderlichen Dammsanierung wird noch festgelegt. Hier wird noch die Kostenberechnung abgewartet.

Der Stahlweiher (Neumühlsee) befindet sich seit 2010 im Besitz der Gemeinde Abtsgmünd. Der See ist derzeit mehr oder weniger verlandet. Aus Sicherheitsgründen hatte man den Wasserspiegel deutlich abgesenkt, da der ganze Damm am Weiher in einem maroden Zustand ist.

Beim Erwerb des Stahlweihers vor neun Jahren war der Gemeinderat davon ausgegangen, dass es für die dringend erfordeliche Dammsanierung Fördergelder des Landes geben wird. Dies war jedoch nicht der Fall.

Das Ingenieurbüro Zeiser hat bereits 2011 für eine Sanierung des Dammes mögliche Kosten in Höhe von bis zu 635 000 Euro berechnet. Seinerzeit zu viel für die Gemeinde. Sie hatte die Maßnahme zurückgestellt und stattdessen den Wasserspiegel um 1,2 Meter gesenkt.

Geld vom „Naturschutzfonds Baden-Württemberg“

Jetzt will man am Weiher aber doch tätig werden – mit Hilfe der Stiftung „Naturschutzfonds Baden-Württemberg“. Vorgesehen ist zunächst einmal eine „ökologische Sanierung“. In diesem Zuge soll der See entschlammt und dann wieder mit Wasser gefüllt werden. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 320 500 Euro, davon übernimmt der Naturschutzfonds Baden-Württemberg 224 300 Euro, die restlichen 96 000 Euro schultert die Gemeinde.

Am Donnerstag hat sich der Gemeinderat einstimmig auf diese Vorgehensweise verständigt und die Ausschreibung der entsprechenden Arbeiten genehmigt.

Zur Diskussion stand noch, in welchen Umfang der Damm saniert werden soll, um den Wasserspiegel wieder 1,2 Meter höher anlegen zu können . Bei einer kleinen Lösung mit maximal 0,9 Meter Wassertiefe hätte der See nur eine Wasserfläche von 2,6 Hektar und würde sich in den Sommermonaten dementsprechend stark aufheizen. Bei bei einer großen Lösung mit entsprechend hohen Wasserspiegel hätte der See eine Wasserfläche von 4,7 Hektar, was die Gemeinde allerdings auch gute 300 000 Euro mehr kosten wird.

Fischereiverein Untergröningen will den Weiher langfristig pachten

Trotzdem sprachen sich sowohl Bürgermeister Armin Kiemel als auch die Gemeinderäte Marlies Büker, Joachim Hug, Robert Kruger sowie Untergröningens Ortsvorsteher Thomas Bacher für die große Lösung aus. Man müsse allerdings noch Wege finden, um von den hohen Kosten herunterzukommen, betonten alle. Eine Entscheidung über die große oder kleine Lösung wurde dann aber erstmal vertagt. Erst wenn klar ist, welche Kosten im Rahmen der Dammsanierung entstehen, will der Gemeinderat darüber entscheiden, wie hoch der Stahlweiher künftig aufgestaut werden soll.

Mit der ökologischen Sanierung soll indes schon in diesem Jahr begonnen werden. Der beschlossene erste Abschnitt mit dem Ausbaggern des Weihers soll in den Monaten August und September erfolgen.

Die Sitzung am Donnerstag wurde von zahlreichen Mitgliedern des Fischereivereins Untergröningen verfolgt. Der Verein ist an einer langfristigen Anpachtung des Sees interessiert ist. Es wurde darauf hingewiesen, dass sich die Vereinmsitglieder schon jetzt intensiv an den Pflegearbeiten am See beteiligen. Und auch bei den jetzt anstehenden Arbeiten wollen die Fischer aus Untergröningen mit anpacken.