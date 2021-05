Spenden für die Abtsgmünder Jubiläumsvereine

Die Musikvereine Abtsgmünd und Pommertsweiler feiern in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Wegen der Pandemie kann aber leider keine Jubiläumsfeier stattfinden. Die Vorstände der Abtsgmünder Bank, Werner Bett und Karl Heinz Gropper, gratulierten den Vertretern der beiden Vereine herzlich zum Jubiläum und überreichten ihnen eine Spende in Höhe von jeweils 500 Euro aus dem VR-Gewinnsparen. „Gerade in diesen schwierigen Zeiten hilft die Spende den Vereinen enorm weiter“, freute sich Manfred Sauter, der Vorsitzende des Musikvereins Pommertsweiler.