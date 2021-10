Sonne blendet: Autofahrer verliert Kontrolle

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag kurz vor 16 Uhr dermaßen von der Sonne geblendet worden, dass er komplett von der Straße abkam. Er war auf der L 1075 von Abtsgmünd in Richtung Bronnen unterwegs. Als er von der Sonne geblendet war, fuhr er nach rechts in den Grünbereich, verlor beim Gegensteuern die Kontrolle und kam letztlich nach links von der Fahrbahn ab. Der junge Autofahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Weil zunächst unklar war, ob der Fahrer dringend Hilfe benötigt, waren die örtliche Feuerwehr, ein Notarzt sowie der Rettungsdienst im Einsatz.