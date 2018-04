Das Münchner Improvisationstheater Fastfood präsentiert am Freitag, 20. April, in der Abtsgmünder Zehntscheuer sein Programm „Best of Life“ zum ersten Mal im Ostalbkreis. Los geh es um 20 Uhr.

Seit 1992 erfindet das Improvisationstheater das Programm „Best of Life“ immer wieder neu und zeigt, wie das Leben spielt. Das Publikum darf sich auf eine Mischung aus Szenen, Spielen und Songs freuen. Jeder Abend ist dabei anders. Fastfood zeigt der Welt die Welt des Theaters: Tragödie, Komödie, Operette, Schmonzette bis in die Traumwelt des Kinos. In Szenen, die genauso schnell entstehen wie man schauen kann, auf Zuruf und Wunsch des Publikums. Vor der Show wissen die Schauspieler nicht, was sie tun, aber sie sind bestens darauf vorbereitet mit einer ordentlichen Portion Witz und Spontanität. Fastfood wurde ausgezeichnet mit dem Publikumspreis der Bayerischen Theatertage.