Ein Weihnachtskonzert „zwischen den Jahren“ mit dem Titel „Christmas around the World“ veranstalten der Sänger David Blair und das Schloss Hohenstadt am Samstag, 28. Dezember, um 11 Uhr (Einlass 10 Uhr) im Rittersaal des Schlosses.

„Christmas around the World: David Blair präsentiert Kanada“ ist ein weihnachtliches und ein Neujahrskonzert zugleich „zwischen den Jahren“ im Rittersaal von Schloss Hohenstadt. Sänger David Blair lädt ein, Kanada zu „besuchen“, und verspricht eine Reise durch die weihnachtliche und kanadische Musik im warm geheizten Rittersaal.

Gitarre, Klavier, Stimme, Charisma – wo immer David Blair auftaucht, bietet sich das gleiche Bild: überbordende Begeisterung und Fröhlichkeit. So auch bei seinem Auftritt bei „The Voice of Germany 2017“, wo er Yvonne Catterfeld von sich überzeugte: „Du hast unterschiedliche Nuancen in deiner Stimme, singst so frei und emotional – ganz toll.“ Der kanadische Tausendsassa ist ein Entertainer ersten Grades und singt seinem Publikum aus der Seele.

Und wer das sympathische Energiebündel je live erlebt hat, wird dem hundertprozentig zustimmen. „Ich liebe das Land und die Leute“, sagt David Blair über Deutschland. Und die Menschen scheinen ihn zu lieben. In Hohenstadt bietet sich die Möglichkeit, David Blair persönlich kennenzulernen in einer unvergesslichen Kulisse: der weihnachtliche Rittersaal auf Schloss Hohenstadt.

Die Konzertreihe „Christmas around the World“, die jetzt zum sechsten Mal auf Schloss Hohenstadt stattfindet, verspricht eine tolle Performance.

Da das Abendkonzert bereits ausverkauft ist, bieten die Veranstalter ein Matinéekonzert an. Einlass ist bereits um 10 Uhr, das Konzert beginnt um 11 Uhr und endet gegen 12.30 Uhr. Zur Musik bieten die Veranstalter passende Köstlichkeiten und Weine an.