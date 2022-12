Sie wusste stets Rat: Nun geht Schulsekretärin Margret Schrem in den Ruhestand

An der Friedrich-von-Keller-Schule ist Margret Schrem nach über 32 Jahren bei der Gemeinde Abtsgmünd in den Ruhestand verabschiedet worden. Neben Bürgermeister Armin Kiemel und Schulleiterin Nicole Rathgeb verabschiedeten sich auch die Kolleginnen und Kollegen sowie der große Chor der Singklasse von der langjährigen Schulsekretärin.

In seiner Ansprache ging Kiemel auf den Werdegang von Margret Schrem ein. In Abts-gmünd geboren, schloss sie 1976 ihre Mittlere Reife an der Friedrich-von-Keller-Schule ab. Nach einer Ausbildung im mittleren Dienst und dem Erwerb der Fachhochschulreife absolvierte sie eine zweite Ausbildung zur Gärtnerin. Zum 1. September 1990 wurde Margret Schrem als Sekretärin an der Schule in Teilzeit eingestellt. Mit den stark steigenden Schülerzahlen wuchs auch der Beschäftigungsumfang kontinuierlich an.

Durch ihr ruhiges, ausgeglichenes Wesen und ihre große Hilfsbereitschaft sei sie bei den Schülern, Kollegen und der Schulleitung gleichermaßen geschätzt und beliebt gewesen, sagte Kiemel. Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft und Einfühlungsvermögen hätten sie ausgezeichnet. Hervorzuheben sei ihr Organisationstalent: Alle Lösungen seien pragmatisch gewesen und hätten Hand und Fuß gehabt. Und durch ihr großes Netzwerk in und um die Gemeinde habe sie stets Rat gewusst.

Margret Schrem folgt nun ihrem Ehemann Wolfgang, dem ehemaligen Bauhofleiter der Gemeinde Abtsgmünd, in den wohlverdienten Ruhestand. Gemeinsam haben die umtriebigen „Rentner“ noch vieles vor. Kiemel bedankte sich bei Margret Schrem herzlich für ihr jahrelanges Wirken an der Schule und wünschte für die Zukunft alles Gute.