Sex, Drugs und Kartentricks zeigt Zauberer in Abtsgmünd

Der Bad Boy der deutschen Zauberszene präsentierte ein magisches, mitreisendes und unterhaltsames Programm am vergangenen Freitag in der Abtsgmünder Zehntscheuer. In seinem Jubiläumsprogramm „Sex, Drugs & Kartentricks“ vermischte er die Grenzen zwischen Magie und Realität. Ob mit Rasierklingen, Paintball-Pistolen, Nägeln oder unzähligen Glasscherben - mit allem konnte Christopher Köhler sein Publikum begeistern.

Seine Show ist definitiv nichts für schwache Nerven. Am liebsten zeige er Tricks der ekelhaften Art, so der Magier. Köhler startete sein Programm mit dem allseits bekannten Kinderspiel „Galgenmännchen“, nur, dass er selbst am Galgen hing. In Windeseile folgte schon der nächste Trick. Der Magier verschluckte einen Faden und zog ihn aus seinem Auge wieder heraus. Immer wieder warnte er das Publik vor seinen schockierenden Darbietungen und erläuterte den schnellsten Weg zum Notausgang. Gezielt schlug sich der Zauberer mit ein paar Hammerschlägen einen langen Nagel in die Nase. Eine Zuschauerin durfte ihn wieder entfernen und als Andenken behalten.

Spannung und staunen erzeugte der Magier, als er fünf einzelne Rasierklingen verschluckte und sie anschließend an einem Faden zusammengeknotet wieder aus dem Mund zog. Verblüffen konnte er das Publikum auch mit einer Voodoo-Puppe und deren besonderen Fähigkeiten.

Ganz still wurde es plötzlich in der Zehntscheuer, als Christopher Köhler einen Zuschauer bat, ihm eine Kugel aus der Paintball-Pistole aus nächster Nähe direkt ins Gesicht zu feuern. Gekonnt fing er die Kugel mit seinen Zähen auf. Zum Abschluss des fesselnden Abendprogramms befreite sich Christopher Köhler aus eigener Kraft aus einer Zwangsjacke in nur zwei Minuten. Wofür der weltberühmte Zauberer Harry Houdini immerhin ganze vier Minuten brauchte.