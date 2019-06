Seniorenpaar fragte Kinder nur nach dem Weg

Das Seniorenpaar, das am Dienstagnachmittag zwei Kindergruppen in der Hauptstraße angesprochen hat (wir hatten berichtet), ist ausfindig gemacht worden. Die beiden über 90 Jahre alten, ortsunkundigen Herrschaften waren auf der Suche nach dem Weg zum evangelischen Gemeindezentrum, wo sie einen Seniorennachmittag besuchen wollten. Das ermittelte die Polizei. Da sie den Weg nicht fanden, fragten sie die beiden Kindergruppen. Die Befragung des Paares bestätigte somit definitiv die bisherige Bewertung, betont die Kriminalpolizei, die das Ansprechen schon bald als ungefährlich eingestuft hatte.

Das Polizeipräsidium Aalen hatte bereits am Mittwoch aufgrund seiner Ermittlungen in Kombination mit den kriminalistischen Erfahrungswerten das Ansprechen als ungefährlich eingestuft. Zur Beruhigung der Betroffenen sowie der Bevölkerung sei eine entsprechende Pressemeldung unter anderem über den Social-Media-Auftritt des Polizeipräsidiums Aalen veröffentlicht worden. Das Verhalten einiger Nutzer daraufhin bewertet die Polizei nun als fragwürdig.

Denn einige Nutzer zweifelten scheinbar die Glaubwürdigkeit ihrer Polizei an und rieten dazu, die Entwarnung zu ignorieren. Teilweise wurden auch Unwahrheiten verbreitet. Die Polizei betont, sie habe nie behauptet, dass die Kinder das Ansprechen erfunden hätten, oder sie als unglaubwürdig dargestellt. Das Ansprechen sei lediglich als ungefährlich eingestuft worden, und so habe die Polizei dies auch veröffentlicht.

Entgegen bestehender Behauptungen nehme die Polizei jeden Fall von verdächtigem Ansprechen von Kindern ernst und führe entsprechende Ermittlungen durch. So wie sie auch in diesem Fall durchgeführt worden seien und die Situation mit dem Seniorenpaar letztendlich aufklären konnten.

Die Polizei rät grundsätzlich: Zunächst mit der Polizei Rücksprache zu halten, bevor – vor allem über die sozialen Medien – beunruhigende oder gar falsche Nachrichten verbreitet werden, die sich nur schwer wieder „einfangen“ lassen. So wurde in diesem Fall die „private Warnmeldung“ in einem sozialen Medium aktuell 486-mal geteilt, die „polizeiliche Entwarnung“ hingegen lediglich 36-mal. Mit mehreren Eltern der betroffenen Kinder wurde mittlerweile gesprochen, so das Präsikium, und sie direkt vom Ermittlungsergebnis unterrichtet.