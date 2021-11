Schweren Herzens hat sich die Gemeinde dazu entschieden, den für 1. Dezember geplanten traditionellen Abtsgmünder Seniorennachmittag in der Kochertal-Metropole in Abtsgmünd erneut abzusagen. Unter den aktuellen Bedingungen und mit den stark ansteigenden Infektionszahlen erscheint uns die Veranstaltung in Zeiten der Coronapandemie zu riskant. Die Gemeinde bittet um Verständnis.