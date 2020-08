Senioren-Union besichtigt das neue Werk von Kessler & Co

Rund 40 Mitglieder der Senioren-Union haben kürzlich die Keßler & Co.GmbH & Co.KG in Abtsgmünd besucht.

Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Antriebsachsen und Verteilergetrieben für schwere Mobilfahrzeuge im Hochleistungsbereich. Aufgeteilt in drei Gruppen wurden die Gäste zunächst durch die Lehrwerkstatt geführt. Dabei erfuhren die Besucher, dass Kessler aktuell 85 junge Menschen ausbildet, vornehmlich als Zerspanungsmechaniker und Mechatroniker. Nach der Besichtigung der Lehrwerkstatt ging es in die Halle 3. Hier wurde gezeigt, wie mit welch enormen technischen Aufwand Achsenteile weiterbearbeitet werden. Dazu kommen große CNC-Maschinen zum Zug. Nach einer kurzen Pause mit Getränken und einem kleinen Imbiss ging es schließlich noch zu dem nagelneuen Werk 4 im Industriegebiet Abtsgmünd. In diesem 40 000 Quadratmeter großen Gebäude werden Achsen zusammengeschweißt. Dies geschieht mit großen Schweißautomaten. Derzeit fehlen hier noch einige Maschinen, sie sollen Zug um Zug von Werk 1 an den neuen Produktionsstandort verlegt und in Betrieb genommen werden. Organisiert wurde der hochinformative Besuch von Helmut Ebert.