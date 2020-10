SEK nahm aggressiven Mann in Polizeigewahrsam

In der Nacht zum Mittwoch kam es nach Streitigkeiten zu einem Polizeieinsatz, zu dem das Spezialeinsatzkommando hinzugezogen wurde. Ein Beziehungsstreit mündete in Handgreiflichkeiten, woraufhin die Frau gegen 0.15 Uhr die Polizei informierte.

Wie die Polizei mitteilt, hatte sich ihr Partner, der an dem Abend ihr gegenüber sehr aggressiv war, nach dem Vorfall entfernt. Sein Fahrzeug wurde kurze Zeit später bei einem Wohnhaus in einem Abtsgmünder Ortsteil entdeckt. Der Mann hielt sich dort in einem Wohnhaus auf.

Weil er legal Zugriff zu Waffen hatte und sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde das Spezialeinsatzkommando des Polizeipräsidiums Einsatz hinzugezogen. Die Einsatzbeamten nahmen den Mann in den frühen Morgenstunden in Polizeigewahrsam. Anschließend wurde er einer Fachklink zugeführt. In dem Wohnhaus wurden Waffen sichergestellt. Die Waffenbehörde wird nun von der Polizei vom Vorfall informiert.